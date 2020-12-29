В Европарламенте опасаются «шпионажа» со стороны китайских студентов
29 декабря 2020, 08:16[ «Аргументы Недели» ]
Бельгийский депутат Европарламента Филип Де Ман выразил обеспокоенность в связи с возможным шпионажем со стороны Китая в высших учебных заведениях стран ЕС.
Парламентарий уточнил, что в настоящее время в европейских вузах проходят обучение «сотни тысяч» студентов из КНР и допустил, что граждане Поднебесной могут шпионить в пользу Пекина, добывая, в том числе, и научные данные, сообщает RT.
Де Ман направил запрос в Европейскую комиссию, с просьбой ответить на вопрос, какие меры уже приняты Еврокомиссией для защиты интеллектуального капитала университетов ЕС «от влияния и шпионажа со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может устроить Англии новую «континентальную блокаду».
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