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Avia.pro: Азербайджан может планировать забрать себе весь Карабах, выгнав оттуда российских миротворцев

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Азербайджан может планировать забрать себе весь Карабах, выгнав оттуда российских миротворцев
Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Азербайджан может планировать забрать себе всю территорию Нагорного Карабаха, выгнав из региона миротворческий контингент, который направила туда Российская Федерация. Соответствующее предположение высказано в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад официальный Баку заявил, что в селе Агдам армянский отряд напал на азербайджанские силы. Как отмечается в публикации, размещенной на сайте Avia.pro, при этом Азербайджан не обнародовал кадры с якобы убитыми армянами или их оружием, что является нехарактерным для военной пропаганды закавказской республики. Также обращается внимание на то, что в азербайджанском сегменте интернета появились обвинения в адрес российских миротворцев. Утверждается, что они оказались не в состоянии защитить военных Баку.

По мнению авторов портала Avia.pro, распространение сообщений об инциденте, который якобы произошел в селе Агдам, может быть одной из провокаций Азербайджана, направленных на получение контроля над всем Нагорным Карабахом и выдавливание оттуда контингента РФ.

ДЦ

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