Армяне начали партизанскую войну в Карабахе, похоже, мир удержать долго не получится

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28 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

ВС Азербайджана провели поиск армянских диверсантов в Гадрутском районе Карабахского региона, после того как группа азербайджанских военных попала в засаду. Об этом сообщают СМИ в Баку.



Этот случай является доказательством начала партизанской войны в Карабахе. Москве теперь придется приложить немало усилий к тому, чтобы убедить Баку не возобновлять боевые действия.

«27 декабря около 15:30 незаконная армянская вооруженная группа или отряд из шести остатков вооруженных сил Армении атаковали подразделения азербайджанской армии в близи села Агдам (Акаку) Ходжавендского (Гадрутского) района, военнослужащие азербайджанской армии: солдат Ганбараров Эльмир Раил был убит, а солдат Алиев Эмин Сулейман получил ранения », - сообщили в понедельник в Минобороны Азербайджана.

«В результате предпринятых действий все шесть членов незаконного армянского вооруженного формирования были уничтожены. Если подобное повторится, азербайджанская армия примет решительные меры», - заявили в азербайджанском военном ведомстве.

Инцидент произошел за линией расположения российских миротворцев на азербайджанской стороне, пока реакции Москвы не последовало, но, судя по всему, работа с Баку уже ведется, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военного противостояния, в которое на этот раз может быть втянута Россия. Кстати, заявление азербайджанской стороны об уничтожении шести армянских партизан пока нельзя принимать на веру, поскольку трупы уничтоженные не были представлены ни в каком виде. К фото и видеоматериалам сейчас доверия нет, но Баку даже не использовал хотя бы их. Дело в том, что в лесной местности искать партизан очень не просто, особенно если этим занимаются неподготовленные командиры и не обученные специфике поиска подразделения. А в Гадрутском районе Карабаха сейчас плюсовая температура, значит нет снежного покрова, хорошо сохраняющего следы.

Если информация об уничтожении армянских партизан не достоверна, значит диверсии и засады продолжатся, последствия сему могут быть весьма серьезные. Впрочем, наверняка со стороны России азербайджанскому командованию будет предложено усилить свои позиции на линии разграничения, чтобы не допускать проникновение партизан извне и самим разбираться с теми, кто уже находится на азербайджанской стороне Карабаха. Как показывает практика, без поддержки местного населения партизанское движение обречено на вымирание, если в Гадрутском районе не останется армянских сел, все затихнет со временем само-собой.