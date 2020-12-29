Байден заявил о стратегических сложностях, создаваемых Россией и Китаем
29 декабря 2020, 07:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Соединенные Штаты должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих «стратегических сложностей», якобы создаваемых Россией и Китаем. Об этом заявил избранный президент США Джозеф Байден.
Он также отметил необходимость провести соответствующие реформы, чтобы, «отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций».
По словам Байдена, реформы подразумевают «обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии».
Ранее сообщалось, что Америка меняет свое отношение к России.
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