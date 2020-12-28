Власти Словении запретили продажу и запуск пиротехники в Новый год
28 декабря 2020, 22:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Словении полностью запретили продажу и использование любых пиротехнических изделий в дни новогодних каникул, которые в этом году продлятся с 1 по 4 января 2021 года.
В официальном сообщении правительства страны говорится, что «неосторожное и безрассудное использование пиротехнических изделий часто приводит к телесным повреждениям, беспокоит животных и загрязняет окружающую среду».
В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.
Ранее сообщалось, что в Словении выявили первый случай заражения домашнего животного COVID-19.
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