Власти Словении запретили продажу и запуск пиротехники в Новый год

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28 декабря 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Власти Словении полностью запретили продажу и использование любых пиротехнических изделий в дни новогодних каникул, которые в этом году продлятся с 1 по 4 января 2021 года.

В официальном сообщении правительства страны говорится, что «неосторожное и безрассудное использование пиротехнических изделий часто приводит к телесным повреждениям, беспокоит животных и загрязняет окружающую среду».

В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.

Ранее сообщалось, что в Словении выявили первый случай заражения домашнего животного COVID-19.