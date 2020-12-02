ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Словении выявили первый случай заражения домашнего животного COVID-19

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Словенское агентство печати

В Словении выявили первый случай заражения домашнего животного COVID-19
хорек, pixabay.com

Специалисты Национального ветеринарного института при ветеринарном факультете Люблянского университета зафиксировали первый случай заражения домашнего животного коронавирусом нового типа в Словении.

Согласно последней информации, заболел хорек, который содержался в семье, где есть инфицированный человек. Подчеркивается, что у домашних животных болезнь протекает в легкой форме, кроме того, они не могут перенести COVID-19 на людей.

Как ранее сообщили во Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру с начала пандемии было подтверждено около 70 случаев их заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью