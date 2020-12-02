В Словении выявили первый случай заражения домашнего животного COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Словенское агентство печати

хорек, pixabay.com

Специалисты Национального ветеринарного института при ветеринарном факультете Люблянского университета зафиксировали первый случай заражения домашнего животного коронавирусом нового типа в Словении.

Согласно последней информации, заболел хорек, который содержался в семье, где есть инфицированный человек. Подчеркивается, что у домашних животных болезнь протекает в легкой форме, кроме того, они не могут перенести COVID-19 на людей.

Как ранее сообщили во Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру с начала пандемии было подтверждено около 70 случаев их заражения коронавирусной инфекцией.