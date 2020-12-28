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6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию

, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины «Спутник V». Тогда венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что «Спутник V» производится с учетом новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в Израиле 75-летний мужчина привился от коронавируса вакциной Pfizer и умер в этот же день.

ДВа

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