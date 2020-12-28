В Израиле 75-летний мужчина привился от коронавируса вакциной Pfizer и умер в этот же день

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28 декабря 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Израиле 75-летний мужчина привился от коронавирусной инфекции COVID-19 американской вакциной Pfizer и умер в этот же день. Расследовать случай смерти пожилого мужчины после вакцинации будет специальная комиссия Минздрава Израиля.

На данный момент известно, что первичная проверка не выявила связи между смертью пенсионера и вакциной. В министерстве здравоохранения еврейского государства сообщили, что мужчина вакцинировался утром, вернулся домой и вскоре умер.

При этом выяснилось, что пожилой человек перенес некоторое время назад несколько сердечных приступов, и он страдал онкологическим заболеванием, - передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что для вакцинации граждан власти Израиля закупили вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху чувствует себя хорошо после того, как в субботу, 19 декабря, ему поставили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Нетаньяху вакцинировался от ковида первым в Израиле препаратом американской компании Pfizer.