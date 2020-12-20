Нетаньяху сообщил о самочувствии после вакцинации против коронавируса COVID-19

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20 декабря 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Биньямин Нетаньяху, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху чувствует себя хорошо после того, как в субботу, 19 декабря, ему поставили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Нетаньяху вакцинировался от ковида первым в Израиле.

Процедура вакцинации премьера препаратом американской компании Pfizer "проводилась перед камерами в прямом эфире с тем, чтобы он мог личным примером побудить широкую общественность к вакцинации". После Нетаньяху вакцинировался руководитель Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.

Сегодня перед началом заседания правительства Нетаньяху заявил, что "получил первую вакцину от коронавируса в Израиле", прекрасно себя чувствует. Он призвал всех граждан Израиля пойти на вакцинацию, - передает RT.

20 декабря в Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19.

13 ноября Нетаньяху заявил, что Израиль договорился с компанией Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины. 5 ноября газета Haaretz писала, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал 1,5 млн доз российской вакцины "Спутник V". 1 ноября начались клинические испытания собственной израильской вакцины Brilife.