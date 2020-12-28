Эрдоган заявил о достигнутой с Великобританией договоренности о свободной торговле

Аргументы Недели → В мире 13+

28 декабря 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Турция и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Это событие турецкий лидер назвал важным с точки зрения внешней торговли.

«Процесс выхода Великобритании из ЕС начинается в четверг. После долгих переговоров мы с Великобританией достигли стадии подписания соглашения о свободной торговле. Завтра оно будет подписано», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция ужесточила правила въезда в страну из-за распространения коронавируса.