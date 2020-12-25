Турция ужесточила правила въезда в страну из-за распространения коронавируса
25 декабря 2020, 21:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в пятницу стало известно, что власти Турции обязали всех авиапассажиров, которые прибывают в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус нового типа.
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа отметил, что с 28 декабря отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение последних 72 часов, должны будут предоставить при въезде в страну пассажиры самолетов. С 30 декабря это правило будет распространяться и на пассажиров наземного транспорта.
Подчеркивается, что в противном случае прибывающим будет отказано во въезде в Турцию.
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