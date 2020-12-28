Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания.

Численность участников и гостей VI Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля, составит 2,7 тыс. человек.

Согласно указу, на обсуждение участников собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

Ранее Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса.

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