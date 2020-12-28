Додон предложил провести парламентские выборы в Молдавии 9 мая
28 декабря 2020, 17:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предлагает провести досрочные парламентские выборы 9 мая 2021 года, в День Победы.
По его словам, есть определенные конституционные нормы, которые нужно пройти, и поэтому раньше мая провести выборы не получится.
«У нас нет парламентского большинства, у нас правительство сейчас исполняющее обязанности, очень опасно оставлять все это на осень, либо на позднюю осень, потому что это означает, что весь следующий год у нас будет политическая дестабилизация. Поэтому нужно провести чем быстрее, тем лучше, для того чтобы была уже ясность, как мы работаем дальше», – сказал Додон.
Исходя из конституционных норм, выборы «выходят». Додон предложил сделать это в День Победы, который выпадает на воскресенье.
Ранее сообщалось, что румынский язык стал официальным на сайте президента Молдавии.
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