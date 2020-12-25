Румынский язык стал официальным на сайте президента Молдавии

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25 декабря 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

После вступления в должность президента Молдавии Майи Санду на официальном сайте президента государственный язык был изменен с молдавского на румынский.

Сейчас государственным языком, согласно Конституции Молдавии, является «молдавский на основе латинской графики», то есть де-юре это литературный румынский.

Также в стране существует противоречие при выборе государственного языка, так как в Декларации независимости прописан румынский, а в конституции – молдавский.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности защищать дружбу с Россией.