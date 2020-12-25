Экс-президент Молдавии будет защищать дружбу с Россией
25 декабря 2020, 09:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не уходит из политики.
Кроме этого, он намерен в будущем защищать дружбу республики с Россией.
«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы – это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», - заявил Додон, который 30 декабря вернется к руководству Партии социалистов.
Ранее Додон призвал СНГ сплотиться для сохранения стабильности.
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