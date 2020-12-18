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Додон призвал СНГ сплотиться для сохранения стабильности

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон призвал СНГ сплотиться для сохранения стабильности
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к лидерам стран СНГ с заявлением, в котором отметил наличие «четкой стратегии, направленной на дестабилизацию ситуации» в этих государствах.

Он призвал держаться вместе, чтобы справиться с поступающими политическими вызовами, и предложил продумать и принять план информационного продвижения организации в современных условиях.

Додон отметил, что сейчас «прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ».

«Эта стратегия нацелена, в основном, против нашего стратегического партнера – против Российской Федерации», – заявил Додон.

Ранее сообщалось, что Додон снял запрет на трансляцию российских телеканалов в Молдавии.

ДВа

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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