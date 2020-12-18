Додон призвал СНГ сплотиться для сохранения стабильности

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18 декабря 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к лидерам стран СНГ с заявлением, в котором отметил наличие «четкой стратегии, направленной на дестабилизацию ситуации» в этих государствах.

Он призвал держаться вместе, чтобы справиться с поступающими политическими вызовами, и предложил продумать и принять план информационного продвижения организации в современных условиях.

Додон отметил, что сейчас «прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ».

«Эта стратегия нацелена, в основном, против нашего стратегического партнера – против Российской Федерации», – заявил Додон.

Ранее сообщалось, что Додон снял запрет на трансляцию российских телеканалов в Молдавии.