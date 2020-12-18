Додон снял запрет на трансляцию российских телеканалов в Молдавии
18 декабря 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике.
Молдавский лидер отметил, что подписал важный закон. По его словам, отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны страны вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено.
Додон напомнил, что в 2018 году он отказался подписывать закон о введении ограничений, из-за чего был временно отстранен от обязанностей. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными.
Ранее сообщалось, что Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии.
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