Додон снял запрет на трансляцию российских телеканалов в Молдавии

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18 декабря 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике.

Молдавский лидер отметил, что подписал важный закон. По его словам, отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны страны вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено.

Додон напомнил, что в 2018 году он отказался подписывать закон о введении ограничений, из-за чего был временно отстранен от обязанностей. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными.

Ранее сообщалось, что Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии.