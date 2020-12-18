Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии
18 декабря 2020, 11:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пенсионный возраст в Молдавии сокращен до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если оппозиция не оспорит подписанный закон в суде.
Додон отметил, что снижение пенсионного возраста может создать проблемы для государственного бюджета, поэтому было принято решение, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
«Мы взяли год, чтобы вместе с правительством и партнерами найти решение – где взять деньги и как обеспечить функционирование пенсионной системы Молдавии», - заявил Додон.
Ранее Додон заявил, что кабмин Молдавии не будет нести ответственность за деятельность нового президента.
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