Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдавии

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18 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Пенсионный возраст в Молдавии сокращен до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что решение о снижении пенсионного возраста должно вступить в силу с 1 января 2022 года, если оппозиция не оспорит подписанный закон в суде.

Додон отметил, что снижение пенсионного возраста может создать проблемы для государственного бюджета, поэтому было принято решение, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

«Мы взяли год, чтобы вместе с правительством и партнерами найти решение – где взять деньги и как обеспечить функционирование пенсионной системы Молдавии», - заявил Додон.

Ранее Додон заявил, что кабмин Молдавии не будет нести ответственность за деятельность нового президента.