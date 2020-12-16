Додон заявил, что кабмин Молдавии не будет нести ответственность за деятельность нового президента
16 декабря 2020, 21:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что правительство под председательством Иона Кику не подаст в отставку из-за давления избранного президента республики Майи Санду или оппозиции.
«Если Санду думает, что она будет президентом, а Кику — нести ответственность, то она ошибается. Он убежден в том, что в данной ситуации Санду отставка кабмина невыгодна, так как она не готова отвечать за последствия», – заявил Додон.
По его словам, если сторонники Санду «так сильно хотят поменять кабинет министров, то им достаточно вынести вотум недоверия и предложить кандидатуру нового премьер-министра». В этом случае Партия социалистов, которую Додон вновь возглавит, поддержит полную ответственность нового молдавского лидера в вопросе формирования властей.
Ранее сообщалось, что в Молдавии русский язык получил статус языка межнационального общения.
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