В Молдавии русский язык получил статус языка межнационального общения

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16 декабря 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Флаг Молдавии. Фото: pixabay.com

Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения.

Закон был принят единогласно голосами депутатов парламентского большинства – Партии социалистов и партии «Шор».

Согласно законопроекту, на русский язык должны переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

Кроме этого, законопроект предлагает ввести личную ответственность чиновников в случае, если они отказываются, по требованию граждан, дать ответ на устную или письменную петицию на русском языке.

Ранее сообщалось, что нынешний президент Молдавии Игорь Додон посоветовал вновь избранному Майе Санду не ломать отношения с ЕАЭС.