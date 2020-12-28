Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в Карабахе

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28 декабря 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com

В Минобороны Азербайджана сообщили о нападении армянской «вооруженной группировки» на позиции их военных в Карабахе. В результате происшествия погиб один солдат, еще один – ранен.

«Двадцать седьмого декабря около 15.30 (14.30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших.

Ранее СМИ сообщили, что армянские окруженцы вступили в бой с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе