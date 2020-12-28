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«Русская весна»: в Карабахе произошли новые бои, с военными Азербайджана могли столкнуться армянские окруженцы

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

«Русская весна»: в Карабахе произошли новые бои, с военными Азербайджана могли столкнуться армянские окруженцы
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

В Нагорном Карабахе произошли новые боестолкновения. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на страницах СМИ.

Согласно сведениям, распространенным азербайджанскими источниками, в селе Тох были убиты двое военнослужащих армии страны, еще одного пленили. Отмечается, что силы Баку отправили в данный район спецназ.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», с азербайджанцами могли столкнуться армянские окруженцы, которые оказались отрезаны от своих после занятия противником ряда районов. Бойцы, воевавшие на стороне непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, вероятно, находятся в лесах Гадрута и Физули, говорится в процитированном материале.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети разместили видео боевого применения Азербайджаном израильской ракеты против армянского танка в ходе осеннего конфликта в Карабахе.

ДЦ

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