«Русская весна»: в Карабахе произошли новые бои, с военными Азербайджана могли столкнуться армянские окруженцы

В Нагорном Карабахе произошли новые боестолкновения. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на страницах СМИ.
Согласно сведениям, распространенным азербайджанскими источниками, в селе Тох были убиты двое военнослужащих армии страны, еще одного пленили. Отмечается, что силы Баку отправили в данный район спецназ.
Как пишет интернет-издание «Русская весна», с азербайджанцами могли столкнуться армянские окруженцы, которые оказались отрезаны от своих после занятия противником ряда районов. Бойцы, воевавшие на стороне непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, вероятно, находятся в лесах Гадрута и Физули, говорится в процитированном материале.
Ранее в понедельник сообщалось, что в сети разместили видео боевого применения Азербайджаном израильской ракеты против армянского танка в ходе осеннего конфликта в Карабахе.
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