Пашинян предупредил о вмешательстве России в случае посягательства на Армению

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28 декабря 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Никол Пашинян, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики. Отмечается, что жители приграничных территорий считают, что дислокация новых боевых постов армии Азербайджана угрожает их безопасности.

«Самый главный вопрос - обеспечение безопасности... В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия», - пояснил премьер.

Пашинян отметил, что происходящие процессы не исключают обсуждений приграничных вопросов. По его словам, сейчас решаются вопросы, связанные с 20 земельными участками.

Напомним, что жители приграничных населенных пунктов Сюникской области проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги, поскольку видят угрозу своей безопасности.