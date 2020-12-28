Пашинян предупредил о вмешательстве России в случае посягательства на Армению
28 декабря 2020, 08:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики. Отмечается, что жители приграничных территорий считают, что дислокация новых боевых постов армии Азербайджана угрожает их безопасности.
«Самый главный вопрос - обеспечение безопасности... В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия», - пояснил премьер.
Пашинян отметил, что происходящие процессы не исключают обсуждений приграничных вопросов. По его словам, сейчас решаются вопросы, связанные с 20 земельными участками.
Напомним, что жители приграничных населенных пунктов Сюникской области проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги, поскольку видят угрозу своей безопасности.
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