Протестующие в Сюнике хотят заблокировать кортеж Пашиняна на въезде в область
21 декабря 2020, 08:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: news.am
СМИ, ведущие прямой репортаж с места событий в Армении, сообщили, что группа людей проводит акции протеста на территории, граничащей с Азербайджаном Сюникской области, пытаясь помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. Местные жители считают его виновным в подрыве безопасности региона.
В источнике говорится, что протестующие блокируют улицы, требуя защитить их в процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. По данным издания, группа людей рано утром направилась к «Сюникским воротам», чтобы остановить кортеж Пашиняна, но путь им преградили полицейские.
«Наше решение – дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник», - заявил один из протестующих.
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что размещение новых боевых постов ВС Азербайджана в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности.
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