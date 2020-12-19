Ветераны пытаются помешать Пашиняну принять участие в шествии в память о жертвах конфликта в Карабахе
19 декабря 2020, 12:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Десятки человек, среди которых большинство ветеранов карабахского конфликта, собрались на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, чтобы помешать премьеру Армении Николу Пашиняну принять участие в шествии.
Ранее Пашинян призвал жителей Армении принять участие в шествии в память о жертвах эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, в рамках траура, объявленного с 19 по 21 декабря. Мероприятие планируется начать на площади Республики в Ереване, а завершить на "Ераблуре".
Участник акции, командир добровольческого отряда Ашот Минасян назвал Никола Пашиняна главным виновным и ответственным за все неудачи в Нагорном Карабахе и добавил, что ни он сам, ни его боевые товарищи, ни родные погибших не допустят, чтобы нога премьер-министра "ступила на святыню" (имеется в виду военное кладбище).
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