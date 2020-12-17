Ереван опроверг сообщения об уходе в отставку премьер-министра Пашиняна

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Правительство Армении опровергло сообщение одного из армянских изданий о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен объявить о своей отставке 31 декабря.

В пресс-службе правительства Армении заявили, что «эта информация не соответствует действительности».

Одно из местных изданий ранее сообщило о том, что Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании в последний день года. Кроме этого, он якобы объявит о проведении внеочередных парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку.