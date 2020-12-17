Ереван опроверг сообщения об уходе в отставку премьер-министра Пашиняна
17 декабря 2020, 13:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Правительство Армении опровергло сообщение одного из армянских изданий о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен объявить о своей отставке 31 декабря.
В пресс-службе правительства Армении заявили, что «эта информация не соответствует действительности».
Одно из местных изданий ранее сообщило о том, что Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании в последний день года. Кроме этого, он якобы объявит о проведении внеочередных парламентских выборов.
Ранее сообщалось, что Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку.
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