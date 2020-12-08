Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку
8 декабря 2020, 13:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Католикос всех армян Гарегин II в рамках телеобращения призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в связи с нарастающей на территории страны общественной напряженностью.
Католикос также заметил, что возникли серьезные внешние и внутренние вызовы, а также произошло снижение общественного доверия к премьер-министру, поэтому он "по-отечески призвал" Пашиняна взять на себя ответственность и сложить полномочия.
Гарегин II также побудил парламент Армении действовать с "высоким чувством ответственности", прислушиваясь к общественным требованиям, выбрать нового премьера, а также сформировать правительство национального согласия.
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