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Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку
премьер-министр Армении Никол Пашинян, MFA Russia/via Globallookpress.com

Католикос всех армян Гарегин II в рамках телеобращения призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в связи с нарастающей на территории страны общественной напряженностью.

Католикос также заметил, что возникли серьезные внешние и внутренние вызовы, а также произошло снижение общественного доверия к премьер-министру, поэтому он "по-отечески призвал" Пашиняна взять на себя ответственность и сложить полномочия.

Гарегин II также побудил парламент Армении действовать с "высоким чувством ответственности", прислушиваясь к общественным требованиям, выбрать нового премьера, а также сформировать правительство национального согласия.

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