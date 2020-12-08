Сегодня в полдень истекает срок ультиматума Николу Пашиняну

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8 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

От него требуют добровольной сдачи полномочий бывшему премьеру республики, экс-министру обороны и бывшему главе Общественного совета Армении Вазгену Манукяну. Оппозиция хочет, чтобы он возглавил правительство переходного периода.



В случае отказа начнутся акции гражданского неповиновения. В народе есть мнение, что президентские выборы в сентябре 1996 года выиграл именно Вазген Манукян, а не Левон Тер-Петросян, провозглашенный тогда главой армянского государства.



С июля 2020 года рейтинг Николы Пашиняна упал в 2,5 раза до 38%. Первый и третий президенты Армении Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян вместе с народом также потребовали отставки премьера. Политики опасаются гражданской войны.



Cоциально-экономическая обстановка в Армении остается сложной и после оттока части беженцев обратно в Карабах под гарантии российских миротворцев. Ограничительные меры, связанные с эпидемической ситуацией, затрудняют транспортное сообщение, препятствуют инвестиционным проектам, обваливают туризм и пр., усиливая риски в экономике Армении.



