Пашинян пообещал, что парламентские выборы пройдут без фальсификаций

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27 декабря 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Власти Армении не будут заниматься фальсификациями на предстоящих выборах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, власти не будут заниматься фальсификациями на внеочередных выборах. В качестве примера Пашинян привел поражения на выборах в двух крупных городах Армении – Капане и Абовяне, где «не использовались никакие рычаги».

«Если оппозиция сомневается, давайте обсудим изменения в избирательном кодексе, создадим соответствующие доверительные условия», – предложил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера, но лишь по решению народа Армении.