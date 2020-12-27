Пашинян пообещал, что парламентские выборы пройдут без фальсификаций
27 декабря 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Армении не будут заниматься фальсификациями на предстоящих выборах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, власти не будут заниматься фальсификациями на внеочередных выборах. В качестве примера Пашинян привел поражения на выборах в двух крупных городах Армении – Капане и Абовяне, где «не использовались никакие рычаги».
«Если оппозиция сомневается, давайте обсудим изменения в избирательном кодексе, создадим соответствующие доверительные условия», – предложил Пашинян.
Ранее Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера, но лишь по решению народа Армении.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.