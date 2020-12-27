ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пашинян пообещал, что парламентские выборы пройдут без фальсификаций

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пашинян пообещал, что парламентские выборы пройдут без фальсификаций
Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Власти Армении не будут заниматься фальсификациями на предстоящих выборах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, власти не будут заниматься фальсификациями на внеочередных выборах. В качестве примера Пашинян привел поражения на выборах в двух крупных городах Армении – Капане и Абовяне, где «не использовались никакие рычаги».

«Если оппозиция сомневается, давайте обсудим изменения в избирательном кодексе, создадим соответствующие доверительные условия», – предложил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера, но лишь по решению народа Армении.

ДВа

Армия

МО Азербайджана обустраивает военные городки в Карабахе

МО Азербайджана обустраивает военные городки в Карабахе

Минобороны Азербайджана в срочном порядке занялось обустройством мест размещения личного состава в недавно приобретенных районах Нагорного Карабаха, улучшению социально-бытовых условий в этих частях и организации службы войск.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью