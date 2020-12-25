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Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера, но лишь по решению народа Армении

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера, но лишь по решению народа Армении
премьер-министр Армении Никол Пашинян, Wang Ying/Xinhua

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером в пятницу, 25 декабря, сделал важное заявление. По словам политика, он готов оставить свой пост, однако исключительно по решению народа страны.

Никол Пашинян в рамках сегодняшнего обращения к соотечественникам на своей страничке в социальной сети также отметил, что если он получит подтверждение народного доверия, то будет готов в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это "трудное время".

Политик добавил, что существует только один способ определить будущее страны – проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

ЕТ

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