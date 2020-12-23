Пашинян высоко оценил деятельность МЧС России в Нагорном Карабахе

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23 декабря 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, State Duma Russia/via Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в ходе встречи с главой МЧС России Евгением Зиничевым дал высокую оценку деятельности российского ведомства по восстановлению нормальной жизни в Карабахе.

Никол Пашинян добавил, что Армения заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с российской стороной во всех сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарную область.

По словам армянского премьера, правительство страны придает важность непрерывному развитию стратегического сотрудничества с Москвой, а также обратил внимание на ключевую роль Российской Федерации в укреплении мира и стабильности на территории региона.