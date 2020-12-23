Пашинян высоко оценил деятельность МЧС России в Нагорном Карабахе
23 декабря 2020, 20:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в ходе встречи с главой МЧС России Евгением Зиничевым дал высокую оценку деятельности российского ведомства по восстановлению нормальной жизни в Карабахе.
Никол Пашинян добавил, что Армения заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с российской стороной во всех сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарную область.
По словам армянского премьера, правительство страны придает важность непрерывному развитию стратегического сотрудничества с Москвой, а также обратил внимание на ключевую роль Российской Федерации в укреплении мира и стабильности на территории региона.
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