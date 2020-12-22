Путин и Макрон оценили ситуацию в Карабахе и Донбассе

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22 декабря 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября – в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», - пояснили в пресс-службе Кремля.

Говоря о ситуации в Донбассе, Путин отметил, что российская сторона вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса региона и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера».

«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже», - уточнили в Кремле.

Также мировые лидеры подчеркнули востребованность коллективных усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), относительно ядерной программы Ирана.