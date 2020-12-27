В горах Ирана под лавиной погибли десять альпинистов

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Иран, горы. Фото: pixabay.com

По меньшей мере десять альпинистов погибли в горах к северу от Тегерана, где зафиксирована метель и сход лавин.

Сообщается, что «Красный полумесяц» направил 20 поисковых команд в этот район. Спасателям удалось спасти 14 человек, пропавшими без вести остаются еще не менее семи альпинистов.

Иранские горы Эльбурс (Alborz) очень популярны у альпинистов и горнолыжников, но в последние дни там ухудшилась погода.

Ранее сообщалось, что два альпиниста из Петербурга сорвались с горы в ущелье в Кабардино-Балкарии.