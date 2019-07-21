Два альпиниста из Петербурга сорвались с горы в ущелье в Кабардино-Балкарии

Два альпиниста из Петербурга днем, 21 июля, сорвались с горы в ущелье в Кабардино-Балкарии. Молодые люди - спортсмены. Директора альпинистской базы, в которой была зарегистрирована группа, Али Анаев рассказал, что спортсмены шли по маршруту высокой категории сложности «5А» — это восхождения и траверсы скального, ледово-снежного и комбинированного характера на вершины высотой от 1000 до 7500 метров над уровнем моря.

Спасатели добраются до ущелья Укю на горе Урал. Анаев назвал имена, сорвавшихся со скалы спортсменов — это Константин Семенихин 1994 года рождения и Даниил Капицын, 1998 года рождения.

Под личный контроль ситуацию в горах взял глава КБР Казбек Коков. Он обещал оказать всю возможную помощь, - сообщает 5-tv.

О лежащих в ущелье парнях на базу сообщили альпинисты, которые шли параллельным маршрутом.