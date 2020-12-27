Израиль закрылся на третий по счету карантин

27 декабря 2020, 19:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Израиле в воскресенье начался третий с марта 2020 года тотальный карантин.
Согласно распоряжению властей, израильтянам до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости, закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только навынос.
Кроме этого, закрываются пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кинотеатры, торговые центры, рынки и музеи.
Ранее сообщалось, что в Израиле выявили случаи мутации COVID-19.
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