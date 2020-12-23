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В Израиле выявили случаи мутации COVID-19

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Израиле выявили случаи мутации COVID-19
лаборатория, pixabay.com

На территории Израиля выявили четыре случая мутации COVID-19. Согласно последней информации, они были выявлены в рамках проверок, проведенных в центральной лаборатории Министерства здравоохранения страны.

Речь идет о новом штамме COVID-19, который ранее был зафиксирован в Великобритании.

В израильском Минздраве подчеркнули, что трое носителей данной мутации коронавируса недавно прибыли из Соединенного Королевства, они в настоящий момент находится на изоляции в специальном карантинном центре. Еще один случай был зафиксирован на территории Израиля. По данному факту сейчас проводится эпидемическое расследование.

ЕТ

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