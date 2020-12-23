В Великобритании выявили еще один новый штамм COVID-19
23 декабря 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в среду, 23 декабря, стало известно, что на территории Великобритании выявили два случая еще одного штамма коронавируса. Согласно последней информации, мутации COVID-19 были завезены из ЮАР.
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок уточнил, что Соединенное Королевство ограничивает авиасообщение с Южно-Африканской Республикой из-за возникновения нового штамма коронавируса. Кроме того, вводится двухнедельный карантин для всех прибывших из ЮАР.
В британском ведомстве заметили, что речь идет о вирусе "еще более заразном", который, вероятно, мутировал сильнее, чем тот, который был выявлен ранее.
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