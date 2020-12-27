В Камеруне в ДТП с автобусом погибли 37 человек

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27 декабря 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В западной части Камеруна произошла дорожная авария с участием автобуса.

Автобус, где находились около 70 пассажиров, столкнулся с грузовиком. 37 человек погибли, еще 18 получили серьезные ранения, сообщает региональная администрация. Там уточнили, что одна часть пассажиров автобуса возвращалась с рождественских праздников, а другая направлялась к родным для встречи Нового года.

В полиции пришли к предварительному выводу, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который совершил ошибочный маневр.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек, девять – пострадали.