В Камеруне в ДТП с автобусом погибли 37 человек

27 декабря 2020, 17:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В западной части Камеруна произошла дорожная авария с участием автобуса.
Автобус, где находились около 70 пассажиров, столкнулся с грузовиком. 37 человек погибли, еще 18 получили серьезные ранения, сообщает региональная администрация. Там уточнили, что одна часть пассажиров автобуса возвращалась с рождественских праздников, а другая направлялась к родным для встречи Нового года.
В полиции пришли к предварительному выводу, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который совершил ошибочный маневр.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек, девять – пострадали.
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