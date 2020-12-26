В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек, девять - пострадали

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26 декабря 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

дорога, фото: pixabay.com

В субботу, 26 декабря, около 08.00 (04.00 мск) на 108 километре автодороги Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF. В результате аварии погиб один человек, еще девять пострадали.

«… произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту село Ярки - село Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула», - пояснили в пресс-службе МВД.

На месте ДТП от полученных травм скончался водитель автобуса - мужчина 1965 года рождения. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

«По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них - в очень тяжелом состоянии, шестеро - просто в тяжелом состоянии», - уточнил представитель облминздрава со ссылкой на данные районной больницы.

Отмечается, что остальных пассажиров, которые не пострадали, к месту назначения доставил другой автобус. Предварительно, в транспортном средстве было не более 15 человек, некоторые могли добраться к месту назначения на попутных машинах.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. Кроме того, с целью недопущения остановки транспортного потока на месте аварии организовано реверсивное движение. К месту ДТП выехало руководство регионального управления ГИБДД и территориального отдела полиции. Проводится проверка.