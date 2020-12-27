Министр здравоохранения Франции предложил не встречать Новый год
27 декабря 2020, 16:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Глава Минздрава Франции Оливье Веран считает, что из-за пандемии коронавируса лучше отказаться от празднования Нового года.
По его словам, послабление ограничений ради праздника может привести к новому росту заболевших, а затем – к повторному локдану на несколько недель. Он также добавил, что власти не исключают возможности ужесточения ограничений по коронавирусу до Нового года.
«Лучший способ встретить начало Нового года – не встречать его», –заявил Веран, предложив устроить большую вечеринку после победы над коронавирусом.
Ранее сообщалось, что президент Франции открещивается от принудительной вакцинации.
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