Министр здравоохранения Франции предложил не встречать Новый год

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Глава Минздрава Франции Оливье Веран считает, что из-за пандемии коронавируса лучше отказаться от празднования Нового года.

По его словам, послабление ограничений ради праздника может привести к новому росту заболевших, а затем – к повторному локдану на несколько недель. Он также добавил, что власти не исключают возможности ужесточения ограничений по коронавирусу до Нового года.

«Лучший способ встретить начало Нового года – не встречать его», –заявил Веран, предложив устроить большую вечеринку после победы над коронавирусом.

Ранее сообщалось, что президент Франции открещивается от принудительной вакцинации.