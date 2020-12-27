Макрон открещивается от принудительной вакцинации

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27 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler.jpg

Президент Франции исключает практику обязательной вакцинации. Эммануэль Макрон начал ее, просто, рекламировать.

Французским властям приходится объяснятся. Эммануэлю Макрону приходится повторяться, чтобы убедить всех: принудительной вакцинации не будет.

«Я сказал и повторяю: вакцина не будет обязательной», — заявил Эммануэль Макрон, а потом добавил: «Давайте будем доверять нашим исследователям и врачам. Мы просвещенная страна, разум и наука должны вести нас».

Во Франции продолжается скандал с принудительной вакцинацией. Пару дней назад в парижские СМИ просочился законопроект, который взбудоражил всю страну. В документе говорится, что людей не будут пускать в метро и автобусы без отрицательного теста на covid, либо справки о вакцинации.