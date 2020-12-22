Во Франции могут запретить отказавшимся от вакцинации садиться в автобус

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22 декабря 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Не получившим вакцину может быть запрещено пользоваться общественным транспортом во Франции. Такая идея содержится в новом законопроекте. Запрет уже вызвал гнев у оппозиции.



Премьер-министр Франции Жан Кастекс получил поддержку кабмина. Он предложил антикоронавирусный законопроект. В тексте документа формулировки, уже ставшими скандальными.

Законопроект оговаривает, в каких случаях людей будут пускать в автобусы. Согласно тексту, отрицательный тест на covid или доказательство профилактического лечения, может потребоваться для того, чтобы людям был предоставлен «доступ к транспорту или в некоторые места, а также к определенным видам деятельности».

Опросы показывают, что больше половины французов не хотят вакцинироваться. Оппозиционные политики уже осудили законопроект. Лидер ультраправой партии Марин Ле Пен назвала предложение «тоталитарной мерой».

«В некотором смысле этот законопроект не направлен на то, чтобы сделать прививки обязательными», — заявила Ле Пен: «Он будет препятствовать тому, чтобы любой, кто отказался от вакцинации, имел социальную жизнь».

Тем временем, правительство Франции планирует начать рекламную кампанию вакцинации. Законопроект в ближайшее время появится в парламенте.