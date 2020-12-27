Эксперт Куликов объяснил, почему Великобритания не станет глобальной державой

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27 декабря 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Для реализации имперских амбиций у Великобритании просто не хватит сил. Так считает генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

По словам эксперта, в целом – это вопрос дискуссионный. В контексте переговоров по Brexit есть неопределенности, которые подчеркивают сложность при реализации Британией своих амбиций.

«Например, до начала этого года Британия рассчитывала, что китайский рынок станет ключевым для нее. Но отношения с Пекином были испорчены. Были надежды по разрядке с Ираном. После выхода США из соглашения по ядерной сделке иранский рынок тоже выпал. Не все просто с Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что непонятно, как будут складываться отношения Лондона с США, нет ясности в отношениях с Евросоюзом, и понятно, что договор будет иным, чем рассчитывал Лондон несколько лет назад.

«Есть концепция «глобальной Британии», есть политические лозунги и многочисленные речи. Но пока мы видим, что ее влияние постоянно сокращается», – считает Куликов.