Как Великобритания договорилась с ЕС о brexit

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25 декабря 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Dinendra Haria

Лондону и Брюсселю удалось договориться об условиях окончательного выхода Великобритании из состава Евросоюза. На Рождество Брюссель объявил сбор ЕС, чтобы представить торговое соглашение. Великобритании и Евросоюзу удалось достичь устного соглашения. Но это еще не точно.

Главной темой рождественской встречи в Брюсселе стал доклад Мишеля Барнье. Он главный переговорщик Евросоюза. Накануне официальный Лондон заявил об успехе. Британский премьер уже приветствовал сделку. Борис Джонсон назвал ее «новым началом» для Великобритании. И вроде как, Брюссель согласен с Лондоном.

«После объявления сделки страны ЕС заявили, что поддерживают ее исход», — рассказывают британские СМИ: «Ожидается, что они единогласно поддержат соглашение. Это является необходимым условием для юридического утверждения договора».

Эта бравада выглядит уловкой. Про широкую поддержку Евросоюза рассказывают британские СМИ. На самом деле, в самих странах политического евроблока это соглашение отчаянно критиковали.

Больше всего критики звучало в традиционных рыболовецких государствах. Франция и вовсе грозилась заблокировать торговое соглашение. Главной проблемой переговоров стал рыболовный вопрос. Великобритания не хотела пускать сейнеры под флагами стран ЕС.

Теперь торговое соглашение должны утвердить во всех странах-участниках ЕС. Конечно, официальный Париж теперь говорит, что у него вопросов нет. Но они есть у рыбаков. Французские политики уже выражает обеспокоенность тем, что сделка не решает споры о правах на рыболовство, а откладывает их решение.

Так или иначе, но формально Лондону удалось договориться с Брюсселем. С нового года состоится окончательный разрыв Великобритании с Евросоюзом. Ну, и дай-то Бог.