Джонсон: Великобритания и ЕС согласовали торговую сделку после Brexit
24 декабря 2020, 21:41[ «Аргументы Недели» ]
Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit. Об этом в четверг, 24 декабря, заявил британский министр Борис Джонсон. Трансляция переговоров велась в Twitter-аккаунте ЕК.
Джонсон отметил, что достигнутое соглашение позволит Великобритании сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и избежать неопределенности. По его словам, у страны будет время на экономическое восстановление в 2021 году.
При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что Великобритания «остается партнером, которому можно довериться». Она подчеркнула, что ЕС и Великобритания «будут стоять плечом к плечу», чтобы достигнуть общих глобальных целей.
«Время перевернуть страницу и посмотреть в будущее», - резюмировала глава ЕК.
В документе около двух тысяч страниц. Британский парламент должен утвердить его, рассмотрение состоится 30 декабря.
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