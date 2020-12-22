В ЕС нашил способ преодоления brexit-кризиса

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22 декабря 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

В Великобритании может быть продлен переходный период. С нового года страна выходит из состава Евросоюза. Лондон и Брюссель никак не могут договориться об условиях выхода. Он уже практически сорвался. Но теперь у сторон появилась призрачная надежда.

В Брюсселе вышла новая серия политического brexit-сериала. Юридическая служба Европарламента сообщила депутатам о возможности продлить переходный период. Он заканчивается в конце нынешнего года. Пока стороны не пришли к соглашению. С января Великобритания окончательно выходит из состава Евросоюза. А договора о правилах дальнейшем сосуществование с европейскими соседями до сих пор нет.

Главной проблемой стало соглашение о рыбной ловле. Великобритания не хочет больше пускать европейских рыбаков в свои территориальные воды. Лондон выторговал себе более выгодные условия. И теперь страны с крупнейшими рыболовецкими флотами просят от властей Евросоюза осторожно относиться к предложению британцев.

Источники в ЕС говорят, что Лондон требует сократить вылов рыбы в британских водах для европейских рыбаков до 35 процентов.

Переговоры уже сорваны. И теперь Борис Джонсон предлагает поэтапный пятилетний период для новых договоренностей. В Европарламенте юристы уже тоже говорят о возможности продления переходного периода. А когда их спрашивают интересно ли это продление, они говорят, что «нет, это не интересно».