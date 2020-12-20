Главной проблемой Brexit стало рыболовство

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20 декабря 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Mahmoud Ajjour

Лондон и Брюссель никак не могут договориться об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. Через полторы недели состоится окончательный разрыв. А переговоры еще идут. Власти Евросоюза хотят, чтобы Лондон разрешил рыбакам ЕС ловить рыбу в британских водах. Но Великобритания никого не хочет пускать к своей рыбе.



Европейским рыбакам не понравилось предложение официального Лондона. Они говорят, что британские власти все свели к продаже прибрежных вод в низовьях рек. Говорят это рыбаки главному переговорщику от Евросоюза Мишелю Барнье. Именно он находится в главном прямом контакте с представителями британских властей и по вопросам рыболовства именно Барнье отстаивает интересы европейских рыбаков.

«Сделка в нынешнем виде нанесет огромный удар по европейскому сектору морепродуктов», — заявил Жерар Ван Бальсфорт. Он председатель Европейского Союза рыболовства и представляет интересы отрасли таких стран, как Франция, Нидерланды, Бельгия, Испания: «Если в ходе переговоров не удастся достичь соглашения, воды Великобритании будут полностью закрыты для судов ЕС, если только не удастся договориться о каких-то чрезвычайных мерах».

Рыбаки говорят, что выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения был бы лучше, чем предложенные Лондоном условия. Они боятся, что если власти Евросоюза согласятся на условия британских властей, это станет похоронным звонком.

С первого января Великобритания окончательно выходит из состава Евросоюза. Сейчас Лондон ведет переговоры с Брюсселем об условиях выхода. Достичь договоренности никак не получается. Поэтому переговоры идут в режиме паники.

Ситуация достигла политического дна. Неготовность обеих сторон идти на уступки уже спровоцировала экстренные дипломатические меры. Премьер-министр Великобритании вынужден был экстренно вмешаться в переговорный процесс. Он даже встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кое-каких компромиссов они сумели достичь. Лондон как небольшие уступки пошел.

Но эта уступчивость британских властей связывали с надеждами Лондона выторговать более выгодные для себя условия рыболовства. Великобритания не хочет пускать европейские суда в свои прибрежные воды.

Если Брюссель согласится на условия без пяти минут бывшего партнера по Евросоюзу, это может стать похоронным звонком для европейских рыбаков. Теперь рыболовство стало главной проблемой, срывающей brexit-переговоры.