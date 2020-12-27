Президент Абхазии заразился коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Аслан Бжания. Фото: сайт президента РА

У президента Абхазии Аслана Бжания выявили коронавирусную инфекцию.

Болезнь протекает в легкой форме, глава республики чувствует себя хорошо и проходит курс лечения амбулаторно, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Также сообщается, что Бжания никуда не выезжал из Абхазии, он находится в своей официальной резиденции в Сухуме.

«В соответствии с санитарными инструкциями глава государства ушел на самоизоляцию и работает дистанционно», – говорится в сообщении.

Ранее Бжания заявил, что вакцинация от коронавируса в Абхазии начнется в феврале.