Avia.pro: поставленные Россией «Панцири» поучаствовали в Ливии в уничтожении четверти построенных Турцией дронов Bayraktar TB2

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26 декабря 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

С участием полученных от России систем «Панцирь-С» в Ливии уничтожили четверть построенных Турцией ударных беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующая информация размещена на страницах отечественной сетевой прессы.

Ресурс Avia.pro пишет со ссылкой на зарубежные источники, что в ходе боевых действий в Ливии в текущем году были уничтожены 47 турецких Bayraktar TB2. Это 25% изготовленных Анкарой беспилотников данного типа.

Согласно имеющимся сведениям, большинство потерянных аппаратов сбили комплексы «Панцирь-С», поставленные Россией.

Ранее в субботу сообщалось, что в интернете появилось видео из района ударов протурецких боевиков по окрестностям сирийского города Айн-Иссы, в котором находятся военные РФ.