Avia.pro: поставленные Россией «Панцири» поучаствовали в Ливии в уничтожении четверти построенных Турцией дронов Bayraktar TB2
26 декабря 2020, 09:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
С участием полученных от России систем «Панцирь-С» в Ливии уничтожили четверть построенных Турцией ударных беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующая информация размещена на страницах отечественной сетевой прессы.
Ресурс Avia.pro пишет со ссылкой на зарубежные источники, что в ходе боевых действий в Ливии в текущем году были уничтожены 47 турецких Bayraktar TB2. Это 25% изготовленных Анкарой беспилотников данного типа.
Согласно имеющимся сведениям, большинство потерянных аппаратов сбили комплексы «Панцирь-С», поставленные Россией.
Ранее в субботу сообщалось, что в интернете появилось видео из района ударов протурецких боевиков по окрестностям сирийского города Айн-Иссы, в котором находятся военные РФ.
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