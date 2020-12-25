Американский сенатор Кардин уверен, что за кибератакой на госучреждения США «стоит Россия»
25 декабря 2020, 19:39[ «Аргументы Недели» ]
Американский сенатор-демократ Бен Кардин выразил уверенность в том, что за масштабной хакерской атакой против государственных учреждений и частных компаний Соединенных Штатов стоит Россия.
В заявлении конгрессмена также содержится утверждение, что инцидент, о котором идет речь, может потенциально рассматриваться как "акт войны", сообщает RT.
Бен Кардин заявил, что "агрессоры" обязательно должны понести ответственность за то, что совершили, испытать всю полноту последствий, а также серьезность ответной реакции властей Соединенных Штатов на хакерскую атаку.
Напомним, еще 13 декабря американские журналисты распространили данные о том, что некие хакеры, якобы связанные с иностранными правительствами, взломали системы, которые принадлежат Министерству финансов страны и Национальному управлению телекоммуникаций и информации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.