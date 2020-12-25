Американский сенатор Кардин уверен, что за кибератакой на госучреждения США «стоит Россия»

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25 декабря 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

сенатор Бен Кардин, Kevin Dietsch/Consolidated News Photos

Американский сенатор-демократ Бен Кардин выразил уверенность в том, что за масштабной хакерской атакой против государственных учреждений и частных компаний Соединенных Штатов стоит Россия.

В заявлении конгрессмена также содержится утверждение, что инцидент, о котором идет речь, может потенциально рассматриваться как "акт войны", сообщает RT.

Бен Кардин заявил, что "агрессоры" обязательно должны понести ответственность за то, что совершили, испытать всю полноту последствий, а также серьезность ответной реакции властей Соединенных Штатов на хакерскую атаку.

Напомним, еще 13 декабря американские журналисты распространили данные о том, что некие хакеры, якобы связанные с иностранными правительствами, взломали системы, которые принадлежат Министерству финансов страны и Национальному управлению телекоммуникаций и информации.